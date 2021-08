Εκτός US Open και η Κένιν λόγω covid

Λόγω κορονοϊού η Σοφία Κένιν δεν θα αγωνιστεί στο US Open.

Αλλη μία μεγάλη απώλεια θα έχουν οι διοργανωτές του US Open καθώς η Σοφία Κένιν ανακοίνωσε πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό.

Η Αμερικανίδα που είχε βλέψεις για μεγάλη πορεία στη Νέα Υόρκη, με ανακοίνωσή της ανέφερε πως μολύνθηκε και έχει ήπια συμπτώματα. Αυτό που αξίζει να τονιστεί, είναι πως πρόκειται για την πρώτη τενίστρια η οποία είναι πλήρως εμβολιασμένη, αλλά νόσησε και θα χάσει έναν πολύ σημαντικό αγώνα.

«Σας γράφω για να ανακοινώσω άσχημα νέα. Πρόσφατα, είχα ένα θετικό τεστ στην Covid-19. Ευτυχώς, είμαι εμβολιασμένη και τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια. Ωστόσο βγήκα και πάλι θετική, οπότε δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο US Open την επόμενη εβδομάδα. Θα αφιερώσω τις επόμενες εβδομάδες στην υγεία μου και στην προετοιμασία μου αυτό το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους παίκτες και τις παίκτριες καλή επιτυχία στη Νέα Υόρκη» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Hi guys.. I am writing with disappointing news. Recently, I tested positive for Covid-19. Fortunately I am vaccinated and thus my symptoms have been fairly mild. However I have continued to test positive and thus will not be able to compete at the US Open next week. 1/2