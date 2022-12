Τσιτσιπάς: Έφθασε στις 250 νίκες στην καριέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στο Περθ για το United Cup έφθασε στις 250 νίκες στην καριέρα του.

Στο λυκαυγές του 2023 ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφθασε σε ένα σημαντικό ορόσημο: Στην 250ή νίκη στην καριέρα του. Αυτή ήρθε επί του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 2-0 στην πρεμιέρα του Α' Ομίλου του United Cup στο Περθ.

Ο Τσιτσιπάς έγινε ο 8ος παίκτης, από όσους γεννήθηκαν το 1990 και μετά, που φθάνουν στις +250 νίκες και ο 3ος, μετά τους Ζβέρεφ και Μεντβέντεφ, που γεννήθηκαν το 1995 και μετά.

"I'm happy that I get to share this moment with them." @steftsitsipas is vibing off team chemistry at #UnitedCup in Perth. pic.twitter.com/vT6YbqfrR9