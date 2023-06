Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισε» με 3-0 τον Οφνερ (7-5, 6-3, 6-0) και πάει την Κυριακή για τον «τελικό» στους «8» με Αλκαράθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στα προημιτελικά του Roland Garros και ετοιμάζεται για την ματσάρα με τον Αλκαράθ.

Αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, από τον Σεμπάστιαν Οφνερ, πέρασε στους «8» με 3-0 σετ (7-5, 6-3, 6-0) και πάει απέναντι στο Νο1 του κόσμου, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε εύκολα να είναι και τελικός αν δεν ήταν στην ίδια πλευρά του κυρίως ταμπλό.

Ο Στέφανος έκανε υποδειγματικό ματς, ιδίως στο δεύτερο σετ (όσο περίεργο κι αν φαίνεται όταν το τρίτο έχει τελειώσει με 6-0), καθώς έχασε μόνο 4 πόντους στο σερβίς του και δεν είχε ούτε ένα αβίαστο λάθος!

Συνολικά στο ματς είχε 3 άσους, 71% πρώτο σερβίς, 27 winners και μόνο 12 αβίαστα λάθη έναντι 32 του Αυστριακού. Από τα 12 αβίαστα, τα 11 ήταν στο πρώτο σετ και έκανε μόνο ένα στο τρίτο!

Δύσκολο πρώτο βήμα για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος άρχισε με το… αριστερό το ματς καθώς δέχτηκε break στο πρώτο game, κυρίως από δικά του λάθη.

Ο Οφνερ σέρβιρε καλά και κέρδισε όλα τα μεγάλα ράλι που παίχτηκαν στο δεύτερο game για να κάνει το 2-0 και να πάει στο πρώτο change του αγώνα μπροστά με 2-1, καθώς… έκανε σεφτέ στο ματς ο Τσιτσιπάς, έχοντας για «όπλο» το αποτελεσματικό πρώτο του σερβίς, στο πρώτο love service game του αγώνα.

Αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους στα επόμενα δύο game, με τον Στέφανο να εκμεταλλεύεται στη συνέχεια τα λάθη του αντιπάλου του, να φτάνει σε τριπλό break point και στην δεύτερη προσπάθεια να το πετυχαίνει, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Ο Οφνερ βρήκε break point ξανά από διπλό λάθος του Στέφανου, όμως ο Τσιτσιπάς με ένα χτύπημα στην ευθεία τρομερής δυσκολίας και δύο εξαιρετικά σερβίς, πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο ματς (4-3).

Ο Αυστριακός ισοφάρισε και έβαλε στη συνέχεια πίεση στον Τσιτσιπά, ο οποίος όμως ανταποκρίθηκε και κράτησε το σερβίς του, για να στείλει τον Οφνερ να σερβίρει για να μείνει στο σετ.

Ο Οφνερ με λάθος έδωσε διπλό set point στον Στέφανο, το έσβησε, όπως και ένα τρίτο, για να μείνει στο σετ (5-5), αλλά ο Τσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμα αμέσως μετά με έναν winner. Στο επόμενο game ο Αυστριακός προηγήθηκε 40-30, έκανε όμως τρία συνεχόμενα αβίαστα λάθη και ο Ελληνας τενίστας με αυτό το break πήρε το σετ.

From being down a break at the start, Stefanos Tsitsipas recovers to take the first set 7-5 #RolandGarros pic.twitter.com/0J7OX9Wywd June 4, 2023

Αλάνθαστος Τσιτσιπάς και 2-0

Αμφότεροι στο δεύτερο σετ ξεκίνησαν κρατώντας εύκολα τα σερβίς τους στα πρώτα πέντε games, με τον Στέφανο να έχει προβάδισμα 3-2. Αμέσως μετά ήρθε ένα κρίσιμο break για τον Στέφανο που το έδωσε στο… πιάτο ο αντίπαλός του με ένα διπλό και ένα αβίαστο λάθος. Ακολούθησε ένα εύκολο game για τον Τσιτσιπά που είχε τον απόλυτο έλεγχο στο σετ.

Ο Οφνερ στο 5-2 μείωσε με love game, αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Τσιτσιπάς έφτασε ένα σετ μακριά από τα προημιτελικά.

Ο Τσιτσιπάς έκανε εκπληκτικό σετ καθώς έχασε μόνο 4 πόντους στο σερβίς του και δεν έκανε ούτε ένα αβίαστο λάθος την ώρα που είχε 7 ο αντίπαλός του.

Παραδόθηκε ο Οφνερ και 3-0 με... bagel ο Τσιτσιπάς

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ονειρικά για τον Στέφανο. Με δύο back to back break προηγήθηκε 3-0 απέναντι στον Οφνερ, ο οποίος έδειχνε μετά το πρώτο game να έχει παραδοθεί στην μοίρα του.

A special way to bring up the double break in a special performance from Stefanos Tsitsipas #RolandGarros pic.twitter.com/vuS66Idy8d June 4, 2023

Αρχισε να παίζει με μεγάλο ρίσκο ψάχνοντας γρήγορους πόντους, αλλά έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο, διευκολύνοντας το έργο του Στέφανου.

Το 4-0 ήρθε με love game για τον Τσιτσιπά και με δύο λάθος drop shot έγινε το 5-0 για να κλείσει με.. bagel το ματς ο Στέφανος.