Τσιτσιπάς: «Με τρέλανε ο κύριος Κόλαρ»

Κουρασμένος, αλλά και με λίγη δόση χιούμορ, ο Τσιτσιπάς έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβίωσε από τέσσερα set point και την πιθανότητα ενός πέμπτου σετ κόντρα στον Κόλαρ, αλλά η κούρασή του στο τέλος του ματς τα έλεγε όλα.

Εχει παίξει 7,5 ώρες σε δύο παιχνίδια και χρειάζεται ανάσες για την δύσκολη συνέχεια. Γι’ αυτό και οι δηλώσεις του στο γήπεδο στο τέλος του ματς ήταν σύντομες και αφορούσαν κυρίως τον αντίπαλό του.

«Με τρέλανε ο αντίπαλός μου. Δεν ήταν εύκολο. Ο κύριος Κόλαρ έβαζε το κορμί του σε κάθε μπάλα και οφείλω να του δώσω συγχαρητήρια για μία εκπληκτική προσπάθεια που έκανε. Στο τάι μπρέικ μετά το 6-2 έβγαλα winners. Σε όλο το ματς προσπαθούσα γι’ αυτούς τους πόντους και δεν τους είχα. Ισως ήταν και τύχη» είπε ο Τσιτσιπάς.

Only words of praise for Zdenek Kolar from @steftsitsipas #RolandGarros pic.twitter.com/IKoo6zty1Z