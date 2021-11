Τζόκοβιτς-Μεντβέντεφ 2-1: Ανατροπή και το 37ο Masters στον «Νόλε» (vids)

Με ανατροπή ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-3 του Ντανίλ Μεντβέντεφ και κατέκτησε τον 6ο τίτλο του στο Paris Masters και τον 37ο σε Masters!

Ιστορία έγραψε στο Παρίσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου και θα παραμείνει εκεί για 7η χρονιά επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-3 του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του Paris Masters και μετράει ρεκόρ!

Έφτασε στους 37 τίτλους Masters (ATP 1000), ξεπέρασε τον Ράφα Ναδάλ που είχε 36 και είναι πλέον μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Just when you think the quality can't get any better, they find another level #RolexParisMasters | @DaniilMedwed pic.twitter.com/4Eiu5j4ml8 November 7, 2021

Επιπλέον έφτασε τους 86 τίτλους καριέρας και τους 6 στο Paris Masters εκεί όπου έπαιξε την Κυριακή τον 7ο τελικό του.

Ο τίτλος του ήταν ο πρώτος Masters της χρονιάς και ο πέμπτος συνολικά αφού έχει κερδίσει το Australian Open, το Roland Garros, το Wimbledon και ένα τουρνουά ATP 250 στο Βελιγράδι.

Αυτή ήταν η 6η νίκη του σε 10 αγώνες κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Διπλό μπρέικ και σετ!

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αρχίζει με τριπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ και αφού ο Νόβακ Τζόκοβιτς σβήσει τα δυο με το τρίτο ο Ρώσος θα φτάσει σε μπρέικ (1-0).

Ο Σέρβος θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 2-2 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ.

Halfway there @DaniilMedwed with only 6 unforced errors in a 6-4 first set against Djokovic!#RolexParisMasters pic.twitter.com/SiIXwGsz1p — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Ο Ρώσος θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Στο 7ο γκέιμ ο Ντανίλ Μενβέντεφ θα φτάσει ξανά σε τριπλό μπρέικ πόιντ και ξανά με την 3η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ (4-3). Θα κρατήσει απλά το σερβίς του για το 6-4.

Ο Σέρβος είχε 12 αβίαστα λάθη και ο Ρώσος είχε μόλις 6.

Άντεξε και ισοφάρισε!

Στο 2ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ θα πάει στο 3-1.

Here, there and EVERYWHERE @DjokerNole raising his level in the second set!#RolexParisMasters pic.twitter.com/BupZvtmmFU — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 4-1 αλλά ο Ρώσος μειώνει σε 4-2. O Τζόκοβιτς βγάζει σπουδαίες άμυνες και πάει στο 5-2 και επιστρέφει για το 5-3 ο Μεντβέντεφ.

Το 9ο γκέιμ θα είναι συγκλονιστικό. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και με το 3ο σετ πόιντ (άσος) θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο Ρώσος είχε 0/3 μπρέικ πόιντ και ο Σέρβος 1/1.

Μίλησε ο "Νόλε"

Προβάδισμα με 2-1 για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο 3ο σετ όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πετύχει μπρέικ και θα προηγηθεί με 3-2.

Νέο μπρέικ για τον Σέρβο για το 5-2 αλλά θα το πάρει αμέσως πίσω ο Ρώσος για να μειώσει σε 5-3. Ο Σέρβος θα έχει ματς πόιντ στο 9ο και θα κλείσει το παιχνίδι μετά από 2 ώρες και 15'.