Ένα μοναδικό ενθύμιο και ένα σημαντικό έκθεμα πήρε θέση στο μουσείο του Ραφαέλ Ναδάλ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο τενίστας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Η δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων πήρε θέση στο μουσείο του Ραφαέλ Ναδάλ, το οποίο λαμβάνει χώρα εντός της ακαδημίας που διατηρεί στη Μαγιόρκα.

Πλέον δίπλα στα 22 Grand Slam που έχει κατακτήσει στο παρελθόν ο Ισπανός τενίστας, θα βρίσκεται και η Ολυμπιακή δάδα την οποία κράτησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης στο Παρίσι.

«Σας ευχαριστώ που μου στείλατε αυτή τη ξεχωριστή δάδα. Στο Παρίσι 2024 βίωσα μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω αυτή τη δάδα σε μια ξεχωριστή θέση στο μουσείο» έγραψε ο Ράφα Ναδάλ στη δημοσίευση που έκανε.

Thank you @Olympics for sending me this very special torch.



At the Paris 2024 Olympic Games I experienced one of the most emotional days of my career and I’m thrilled to keep this torch in a remarkable place in the Museum ☺️ pic.twitter.com/NPsnZpOHq8