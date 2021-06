Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων η Σιμόνα Χάλεπ

Η Σιμόνα Χάλεπ έχασε το Roland Garros, το Wimbledon και αποφάσισε να μην αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά από την Σερένα Γουίλιαμς, τον Ράφα Ναδάλ, τον Ντομινίκ Τιμ και η Σιμόνα Χάλεπ δεν θα ταξιδέψει στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ρουμάνα που έχασε το Roland Garros και το Wimbledon λόγω τραυματισμού στην γάμπα αποφάσισε να μην συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να επιστρέψει πιο δυνατή για την συνέχεια του Tour.

Nothing brings me more pride than representing Romania, but sadly the recovery from my calf injury requires more time and I have made the decision to withdraw from the Olympic Games this summer. After the disappointment of missing the French Open and Wimbledon... pic.twitter.com/Q6UziyHhpI