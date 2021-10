Πρώτος τίτλος σε Masters για τον Νόρι στο Indian Wells

Ο Κάμερον Νόρι επικράτησε του Νικολόζ Μπασιλασβίλι στον τελικό του Indian Wells με 2-1 σετ.

Ιστορική νίκη για τον Κάμερον Νόρι ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του τουρνουά Masters στο Indian Wells.

Στον τελικό των «πρωτάρηδων» ο Βρετανός κατάφερε να επικρατήσει του Γεωργιανού Νικολόζ Μπασιλασβίλι κάνοντας μάλιστα και ανατροπή με 3-6, 6-4, 6-1.

Cam can do



