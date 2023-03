Σε μία κακή της βραδιά η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση και να σπάσει το ρόδι κόντρα στην Σέλμπι Ρότζερς, κερδίζοντας με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-0) για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

H Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Σέλμπι Ρότζερς και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Κι αυτή τη φορά πήγε να πέσει σε παγίδα, καθώς έχασε το πρώτο σετ και στο δεύτερο ήταν στο 4-4 με 0-40 πίσω σε δικό της service game, αλλά με κάποιον... μαγικό τρόπο γύρισε την κατάσταση και αφού ισοφάρισε τα σετ, πήρε και τη νίκη με 2-6, 6-4, 6-0 σε 2 ώρες και 4 λεπτά.

Επόμενη αντίπαλος θα είναι η Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα που κέρδισε την Λίντα Φουχβίρτοβα με 4-6, 6-4, 7-5.

Η Σάκκαρη έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι, με εξαίρεση το τρίτο σετ και το ότι έφυγε με τη νίκη είναι εντυπωσιακό. Είχε τραγικά ποσοστά στο σερβίς (κάτω από 50% στα πρώτα δύο σετ και 6 διπλά λάθη), όμως εκείνη η ανατροπή στο 9ο game του δεύτερου σετ, έφερε τα πάνω κάτω. Ηταν η πρώτη της νίκη σε τέσσερα ματς κόντρα στην Αμερικανίδα.

Με το «καλημέρα» η Ρότζερς έκανε love break χάρη σε δύο καλές επιστροφές της και ένα drop shot.

Αμφότερες στη συνέχεια έκαναν αρκετά αβίαστα λάθη, με αποτέλεσμα η Αμερικανίδα να έχει προβάδισμα και το σερβίς δικό της κάνοντας δεύτερο break. Η Ρότζερς όχι μόνο κράτησε το σερβίς της, αλλά στη συνέχεια έκανε δεύτερο love break για το 4-1, απέναντι σε μία Σάκκαρη που δυσκολευόταν πάρα πολύ να βρει πρώτο σερβίς.

Εκεί το ματς διεκόπη λόγω βροχής για 75 περίπου λεπτά. Στην επιστροφή η Αμερικανίδα έφτασε εύκολα στο 5-1, με την Σάκκαρη να ζορίζεται πάρα πολύ, αλλά τελικά να κρατάει για πρώτη φορά το σερβίς της και να μειώνει σε 5-2.

Προηγήθηκε με 0-30, όμως η Ρότζερς άρχισε να την πιέζει, με αποτέλεσμα να κάνει λθη η Ελληνίδα τενίστρια και να χάσει το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο μπήκε δυνατά η Σάκκαρη καθώς έκανε το 1-0 με love game. Η Αμερικανίδα όμως, έσπασε ξανά εύκολα το σερβίς της και προηγήθηκε στη συνέχεια με 2-1, για να έρθει η απάντηση από την Ελληνίδα τενίστρια. Περισσότερο με το πείσμα ης, πίεσε την Ρότζερς και έφτασε στο break με το ματς να παίρνει άλλη τροπή.

Το επόμενο game ήταν και το πιο ζόρικο. Η Σάκκαρη έκανε τρία διπλά λάθη, δέχτηκε 4 break point και έχασε άλλα τόσα δικά της, αλλά στο τέλος κράτησε το σερβίς της και προηγήθηκε με 3-2. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο game καθώς αμφότερες κράτησαν το service game τους, με την Μαρία να παρουσιάζει εμφανή σημάδια βελτίωσης στο σερβίς της.

H Ρότζερς όμως πρώτα ισοφάρισε και στη συνέχεια έφτασε σε τριπλό break point (0-40) στο σερβίς της Μαρίας. Όμως η Σάκκαρη όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά με δύο άσους ισοφάρισε και τελικά πήρε και ένα κομβικό game (όπως αποδείχθηκε για την εξέλιξη του ματς), για να προηγηθεί με 5-4. Και στο επόμενο game άρχισε να βγάζει τον έναν winner μετά τον άλλο, για να πάρει το σετ με 6-4 και να ελπίζει ξανά σε πρόκριση μέσω τρίτου σετ.

