Η Καρολίν Γκαρσία κέρδισε δύσκολα με 2-0 σετ τη Ναόμι Οσάκα, στην επιστροφή της Γιαπωνέζας σε grand slam.

Οι φαν της Ναόμι Οσάκα περίμεναν πως και πως την επιστροφή της στο Australian Open, αλλά η Καρολίν Γκαρσία φρόντισε να τους… στενοχωρήσει.

Η Γαλλίδα επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 7-6), αλλά δύσκολα, με την Οσάκα να είναι φανερά «σκουριασμένη», αλλά άκρως ανταγωνιστική. Η Γκαρσία έσπασε μόνο μία φορά στο ματς το σερβίς της Οσάκα, στο 3-2 του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε.

Η Γιαπωνέζα, κάτοχος 4 σλαμ, σέρβριρε καλά και είναι χαρακτηριστικό πως έδωσε μόνο τρεις ευκαιρίες στην Γαλλίδα, η οποία αξιοιποίησε τη μία. Δεν βρήκε όμως ποτέ η ίδια break point στην αντίπαλό της και στο tie break του δεύτερου σετ, που θα μπορούσε να δώσει «παράταση» στο ματς, το έχασε με 7-2 και αποκλείστηκε. Είχε 20 winners (34 η Γκαρσία), 25 αβίαστα (24 η Γαλλίδα) και μόλις 51% στο πρώτο σερβίς. Είχε πάντως και 11 άσους, έναντι 13 της Γκαρσία, με την Γαλλίδα στον επόμενο γύρο να παίζει με την Πολωνή Φρετς.

Boom! @CaroGarcia proves too strong for the returning Naomi Osaka, advancing 6-4 7-6(2).#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/XpNLOeFCt8