Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν λύγισε στην πίεση του Σίνερ (μετέτρεψε το 2-0 σε 2-2) και πήρε τη νίκη το πέμπτο σετ (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3), περιμένοντας τον Λεχέτσκα στα προημιτελικά και έχοντας... ορθάνοιχτο δρόμο πλέον για τον τελικό.

O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το δυσκολότερο εμπόδιο που είχε μπροστά του στο Australian Open, στον δρόμο για τον τελικό.

Επικράτησε του Γιάνικ Σίνερ με 3-2 σετ (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 σε 4 ώρες) και πάει στα προημιτελικά να παίξει με τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα, έχοντας ορθάνοιχτο δρόμο ως τον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς είχε εξαιρετικό πρώτο σερβίς στα πρώτα δύο σετ, με τον Ιταλό να λυγίζει όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους κρίσιμους πόντους. Ομως ο Σίνερ άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του στο τρίτο σετ. Βελτίωσε το σερβίς του, με τον Στέφανο να κάνει αρκετά αβίαστα λάθη και από το πουθενά έστειλε το παιχνίδι σε πέμπτο σετ. Εκεί, ένα μοιραίο λάθος του Ιταλού έδωσε το break στον Στέφανο που έμελλε επί της ουσίας να του δώσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση.\

Ο Στέφανος έκλεισε το ματς με 12 άσους (11 ο Σίνερ), 48 winners (54 ο αντίπαλός του) και 55 αβίαστα λάθη (54 ο Ιταλός). Παρά το ότι τα στατιστικά του Σίνερ ήταν καλύτερα, ο Τσιτσιπάς πήρε τους πόντους που «έκαιγαν» και έστω και μετά από θρίλερ, βρίσκεται στους «8» του πρώτου grand slam της χρονιάς, συνεχίζοντας παράλληλα το αήττητο σερί του στο 2023 (8-0).

Ιδανικά άρχισε το ματς για τον Στέφανο ο οποίος έκανε break χάρη στη πίεση που έβαλε με το μπάκχαντ του στον Ιταλό, που με την σειρά του υπέπεσε σε τρία λάθη.

Ο Σίνερ βρέθηκε μπροστά με 0-40, όμως ο Στέφανος έδειξε από νωρίς ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του και ισορρόπησε το γκέιμ.Ο Ιταλός έχασε και 4η ευκαιρία, για να πάρει το γκέιμ τελικά ο Τσιτσιπάς με δύο πανέμορφα χτυπήματα.

Ο Ιταλός μείωσε δύσκολα σε 2-1, με τον Στέφανο να κρατάει το σερβίς του και τον Σίνερ να μειώνει εύκολα σε 3-2 με love game.

Ο Τσιτσιπάς συνεχίζοντας να βγάζει εύκολα πρώτο σερβίς, έπαιζε με εξαιρετικό συνδυασμό χτυπημάτων και τελείωνε γρήγορα τους πόντους του για το 4-2.

Sinner saw off two absolute BEAMERS from Tsitsipas at the net!



#AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/vwpZgZU1Fz