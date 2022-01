O Νικ Κύργιος και ο Θανάσης Κοκκινάκης, κέρδισαν τον «εμφύλιο» στον τελικό του διπλού και κατέκτησαν το Australian Open.

To... romance του Νικ Κύργιου και του Θανάση Κοκκινάκη, είχε happy end στο διπλό του Australian Open.

To δίδυμο με ελληνική καταγωγή, επικράτησε στον τελικό απέναντι στους επίσης Αυστραλούς Εμπντεν και Πουρσέλ με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και κατέκτησαν για πρώτη φορά στην επαγγελματική τους καριέρα, τίτλο σε grand slam.

The fairytale is complete



