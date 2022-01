Στους «16» του Australian Open χωρίς προβλήματα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, περιμένει τον Μαξίμ Κρέσι.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει να διατηρεί τον τίτλο του φαβορί στο Australian Open.

O Ρώσος είχε πιο εύκολο ματς στον τρίτο γύρο, σε σχέση με αυτό του δεύτερου κόντρα στον Κύργιο, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Ολλανδού Βαν ντερ Ζάντσουλπ (6-4, 6-4, 6-2).

Meddy marches on @daniilmedwed moves into Week 2 by defeating Botic van de Zandschulp 6-4 6-4 6-2. #AusOpen · #AO2022 @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/MoYB6Sb4SP

Το Νο2 στον κόσμο χρειάστηκε μία ώρα και 55 λεπτά απέναντι στον Ολλανδό, έχοντας 10 άσους και μόλις 19 αβίαστα λάθη στο παιχνίδι.

Στον επόμενο γύρο θα βρει στον δρόμο του τον Μάξιμ Κρέσι από τις ΗΠΑ ο οποίος επικράτησε του Αυστραλού Ο’ Κόνελ με 3-1 σετ (6-2, 6-7, 6-3, 6-2)

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ ο οποίος διέλυσε τον Ντάνιελ Εβανς σε 1 ώρα και 53 λεπτά. Επικράτησε με 3-0 σετ (6-4, 6-1, 6-1), κερδίζοντας 7 συνεχόμενα games μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σετ και άλλα πέντε μετά το 1-1 στο τρίτο.

@felixtennis cracks 40 winners to just 21 errors in easing past Dan Evans 6-4 6-1 6-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/4YUk9fQ523