Μετά τη νίκη του με 3-0 σετ του Βρετανού και Νο127 στον κόσμο Λίαμ Μπρόουντι, ο Νικ Κύργιος ήπιε λίγο από την μπύρα που του προσέφερε ένας θεατής.

O Νικ Κύργιος έδωσε το δικό του…σόου μπροστά στους συμπατριώτες του επικρατώντας με 3-0 σετ του Λίαμ Μπρόουντι κι έτσι εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αυστραλός τενίστας πανηγύρισε όπως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια, δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς κατευθύνθηκε προς την πλευρά που ήταν οι θαυμαστές του και έγινε «ένα» μαζί τους.

Μάλιστα, o 26χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.115 της παγκόσμιας κατάταξης, συγκέντρωσε ξανά τα τα φώτα πάνω του όταν ήπιε την μπύρα που το προσέφερε ένας θεατής μετά τον αγώνα του στην John Cain Arena, την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφα και έβγαινε φωτογραφίες.

Nick Kyrgios just can't help himself 🍻#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/KHaJXe33PY