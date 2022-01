Μ' αυτό το έγγραφο οι τρεις δικαστές του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας βάζουν τέλος στο «Τζόκοβιτς Gate»!

Λίγο πριν τις 9 το πρωινό της Κυριακής (16/1), μπαίνει τέλος στο Τζόκοβιτς Gate.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, διά στόματος του ανώτατου δικαστή Άλσοπ κάνει γνωστό ότι δεν θα εξετάσει την αίτηση του Νόβακ Τζόκοβιτς για να εξεταστεί η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, Αλεξ Χοκ, σύμφωνα με την οποία η βίζα του θεωρείται άκυρη από τις Αυστραλιανές Αρχές.

Συγκεκριμένα το έγγραφο, που υπογράφουν οι δικαστές, Αλσοπ, Μπεσάνκο και Ο' Κάλαχαν και διέρρευσε αναφέρει λιτά:

«1. Η τροποποιημένη αίτηση θα απορριφθεί με έξοδα, τα έξοδα αυτά θα συμφωνηθούν ή εκτιμηθούν ελλείψεις συμφωνίας.

2. Οι λόγοι θα δημοσιευτούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

"The amended application be dismissed with costs".



Game, set, match. pic.twitter.com/bEDWxeH8Mo