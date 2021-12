Australian Open: Εκτός και η περσινή ημιφιναλίστ Καρολίνα Μούτσοβα

Το Νο32 της παγκόσμιας κατάταξης, η Καρολίνα Μούτσοβα, είναι η νέα απουσία που προστέθηκε στο Australian Open.

Καταραμένο φαίνεται πως είναι το Australian Open του 2022, ειδικά στις γυναίκες, καθώς άλλο ένα όνομα από τις seeded θέσεις θα απουσιάσει.

Ο λόγος για την Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα, η οποία πέρυσι είχε φτάσει ως τα ημιτελικά του grand slam της Μελβούρνης!

Η Μούτσοβα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στους κοιλιακούς, το οποίο απέκτησε στην διάρκεια της προετοιμασίας της και έτσι ανακοίνωσε πως δεν θα κατέβει στο Australian Open.

Im sad to announce that my 2022 season will not start in Australia.

Im doing all I can to get back on the court as soon as Im able. pic.twitter.com/36OPeaSdX7