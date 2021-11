Εμβολιάστηκε ο Μεντβέντεφ και θα αγωνιστεί στο Australian Open

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με ένα λιτό ποστάρισμα ανακοίνωσε πως θα κατέβει στο Australian Open.

O Ντανίλ Μεντβέντεφ επιβεβαίωσε την παρουσία του τον Ιανουάριο στο Australian Open, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα πως έχει πλέον εμβολιαστεί.

Ο Ρώσος τενίστας άνηκε στην λίστα αυτών που είχαν τις αμφιβολίες τους για το εμβόλιο, ωστόσο ποτέ δεν μιλούσε ανοιχτά για το αν έχει εμβολιαστεί και αν σκοπεύει να το κάνει.

Με δεδομένο πως η κυβέρνηση της Βικτόρια προτίθεται να μην επιτρέψει την είσοδο στη Μελβούρνη στους ανεμβολίαστους τενίστες (την άλλη εβδομάδα αναμένονται οι αποφάσεις), ο Μεντβέντεφ ξεκαθάρισε χθες με ένα ποστάρισμα πως θα κατέβει στο πρώτο grand slam του 2022, προφανώς έχοντας κάνει το εμβόλιο, αφού άλλος τρόπος δεν υπήρχε για να κατέβει στην διοργάνωση.

See you in January! @AustralianOpen pic.twitter.com/PByYSBmFUJ