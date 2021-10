Ανατροπή: Με καραντίνα οι ανεμβολίαστοι στο Australian Open

Με ένα e-mail ενημερώθηκαν οι τενίστες πως θα μπορούν να αγωνιστούν κανονικά είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι, αλλά οι ανεμβολίαστοι θα μπουν σε καραντίνα.

Ανατροπή φαίνεται πως έχουμε για την συμμετοχή των ανεμβολίαστων τενιστών για το Australian Open.

Η Tennis Australia ενημέρωσε τους παίκτες με ένα email πως θα τους επιτραπεί η είσοδος στην Αυστραλία και χωρίς να κάνουν το εμβόλιο, ωστόσο θα πρέπει να περάσουν από καθεστώς αυστηρής καραντίνας.

Αν και η κυβέρνηση της Βικτόρια πριν λίγες ημέρες ξεκαθάριζε ότι δεν θα δοθεί βίζα στους ανεμβολίαστους τενίστες, φαίνεται πως οι πιέσεις από τους διοργανωτές έπιασαν τόπο.

Μία τενίστρια από το WTA που κράτησε την ανωνυμία της, έστειλε το επίμαχο email στον δημοσιογράφο των New York Times, Μπεν Ρότενμπεργκ και εκτιμάται πως το μήνυμα αυτό έχει πάει σε όλους τους παίκτες.

Update on #AusOpen



Per email sent to WTA players just now, Tennis Australia has told WTA PC that fully vaccinated players won’t be required to quarantine or bubble at all.



Unvaccinated players will be allowed to enter, TA tells WTA, but must do 14 days of hotel quarantine. pic.twitter.com/cu4NV8abYB