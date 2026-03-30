Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Στέφανο Τσιτσιπά κατά την άφιξή του στη Γαλλία, όπου είδε ένα court των εγκαταστάσεων του Μουράτογλου να παίρνει το όνομά του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Γαλλία ενόψει της έναρξης της χωμάτινης σεζόν στο τένις. Ο Έλληνας τενίστας, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μαϊάμι, επέστρεψε στην Ευρώπη να ξεκινήσει τις προπονήσεις ενόψει του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος βρέθηκε στη Νότια Γαλλία, όπου ο Πάτρικ Μουράτογλου έχει την ακαδημία του. Εκεί, κατά την επίσκεψή του, είδε πως το κεντρικό court της ακαδημίας έχει πάρει το όνομά του. Το όνομα αυτού «Centre Court Stefanos Tsitsipas».

Το γεγονός αυτό γνωστοποίησε ο Τσιτσιπάς μέσω των προσωπικών του social media. Ο ίδιος δημοσίευσε ένα Istagram story, στο οποίο απεικονίζεται η πινακίδα που φέρει το όνομά του.