Με μία μεγάλη νίκη έκανε το ντεμπούτο του στο Hellenic Championship ο Σταν Βαβρίνκα, επικρατώντας του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 2-6, 7-6(5), 7-5 για να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ένας Σταν Βαβρίνκα από τα... παλιά έκανε την εμφάνισή του στην Αθήνα! Ο Ελβετός τενίστας επικράτησε με 2-6, 7-6(5), 7-5 επί του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Ο 40χρονος τενίστας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά την αναμέτρηση, με τον Ολλανδό αντίπαλό του να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες τους Σταν Βαβρίνκα. Ο Βαν ντε Ζαντσούλπ ήταν εξαιρετικός από τη θέση του σερβίς και με 6 άσους μεταξύ άλλων κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ. Με δύο breaks έκανε το 6-2 και πήρε προβάδισμα στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, ο Ελβετός τενίστας στάθηκε πολύ σταθερός πίσω από το σερβίς του. Αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο το break point του αντιπάλου στο πρώτο service game του και χωρίς να καταφέρει να βρει κάποιο break ο ίδιος, το σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Εκεί, μαζί με την ενέργεια του κοινού που ήταν ξεκάθαρα με το μέρος του, ο Βαβρίνκα με τρία mini-breaks έκανε το 7-5 και έκλεισε το σετ με 7-6(5).

Παρόμοιος ήταν ο ρυθμός των δύο αθλητών στο τρίτο και τελευταίο σετ. Ο Stan "The Man" χρειάστηκε και πάλι να σβήσει δύο break points του αντιπάλου για να κρατηθεί πίσω από το σερβίς του. Στην πρώτη του ευκαιρία για break ο 40χρονος τενίστας έκανε το 6-5 στο σετ και στη συνέχεια σέρβιρε για να κλείσει το ματς. Έτσι και έγινε με τον Ελβετό να κάνει το 7-5, να κλείνει το σετ και να πανηγυρίζει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Βαβρίνκα θα είναι ο Λορέντζο Μουζέτι κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.