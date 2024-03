O Γιάνικ Σίνερ στον αγώνα του με τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ στο Indian Wells, έβγαλε forehand που αξιολογήθηκε με 9,9 για την ποιότητά του στο Shot Quality της ΑΤΡ.

Ο Γιάνικ Σίνερ είναι το πιο hot όνομα τους τελευταίους μήνες στο τένις. Ο 22χρονος Ιταλός νικώντας τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ με 6-3, 6-4 πέρασε στη φάση των «16» στο Ιndian Wells και απέχει ένα γύρο από την πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά στα προημιτελικά.

Ο Σίνερ διεύρυνε το αήττητο σερί του στο 14-0 μέσα στο 2024, έχοντας ήδη δύο τίτλους σε Australian Open και Ρότερνταμ, ενώ από πέρυσι μετρά 17 σερί νίκες στο tour.

Aπέναντι στον Στρουμφ ο Σίνερ έβγαλε ένα forehand που άγγιξε το τέλειο σε ποιότητα και βαθμολογήθηκε με 9,9 από την υπηρεσία Shot Quality της ΑΤΡ.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Σίνερ ρωτήθηκε για το στοιχείο που θεωρεί περισσότερο ποιοτικό στο παιχνίδι του και απάντησε: «Σέβομαι πολύ όλους τους παίκτες, αλλά δεν φοβάμαι να τους αντιμετωπίσω. Στους κρίσιμους πόντους δεν περιμένω να δω τι κάνει ο αντίπαλός μου τις περισσότερες φορές, απλά σκέφτομαι το δικό μου χτύπημα».

H υπηρεσία Shot Quality, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μετρά την ποιότητα του σερβίς, της επιστροφής, του forehand και του backhand ενός παίκτη, σε κλίμακα από το μηδέν μέχρι το 10.

Ολα τα παραπάνω αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας την ταχύτητα κάθε χτυπήματος, την επιστροφή, το βάθος, το πλάτος και τον αντίκτυπο που έχει στον αντίπαλο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει ότι κάθε βολή στο τένις απαιτεί διαφορετικό συνδυασμό ταχύτητας, περιστροφής, βάθους και πλάτους. Για παράδειγμα, η ποιότητα ενός drop shot θα μετρηθεί πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με ένα backhand.

Βέβαια κάθε παίκτης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά παιχνιδιού και σημασία έχει και ο αντίπαλός του.

Για παράδειγμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο αγώνα του με τον Φράνσις Τιάφο στο Indian Wells διακρίθηκε για τις επιστροφές του και με το Shot Quality μετρήθηκε στα 8.4.

Reporter: "How complete did you feel that performance was?"

Tsitsipas "It was good. I was returning well."@steftsitsipas returned very well



