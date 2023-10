O Ρούμπλεφ έκλεισε το 5ο εισιτήριο για το ATP Finals

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε με 2-0 σετ τον Ματέο Αρνάλντι και προστέθηκε στην… παρέα που θα ταξιδέψει στο Τορίνο.

Ηταν θέμα χρόνου και έγινε… πράξη σήμερα στη Βιέννη. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε τον Ματέο Αρνάλντι με 7-5, 6-3 και με την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, εξασφάλισε το εισιτήριο για το ATP Finals που θα γίνει τον άλλον μήνα στο Τορίνο.

Ο Ρούμπλεφ έγινε ο 5ος της παρέας (Τζόκοβιτς, Αλκαράθ, Σίνερ, Μεντβέντεφ) και θα είναι η 4η συνεχόμενη παρουσία του στην διοργάνωση.

He's going to Turin! @AndreyRublev97 reaches his 11th quarter-final of the season in Vienna and books his place at the #NittoATPFinals, defeating Arnaldi 7-5 6-3!#erstebankopen pic.twitter.com/YXTxtRtvO8