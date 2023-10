Με ανατροπή πέρασε ο Σίνερ, συνεχίζει και ο Ρούμπλεφ

Ο Σεμπάστιαν Μπάεζ έβαλε δύσκολα στον Γιάνικ Σίνερ, αλλά ο Ιταλός σε τρία σετ κατάφερε να βρει διέξοδο.

Παρά τα συνεχόμενα ματς και την κούραση, ο Γιάνικ Σίνερ βρήκε τα αποθέματα και σε δύο ώρες έκαμψε την αντίσταση του Αργεντινού.

Επικράτησε με 3-6, 6-3, 6-2 και συνεχίζει και στη Σαγκάη, στη φάση των «16» όπου θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς.

No slowing Sinner @janniksin sets up a blockbuster clash with Ben Shelton after beating Baez 3-6 6-3 6-2!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SXGWCNZzdG