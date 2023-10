Ο Μεντβέντεφ «χτύπησε» όταν έπρεπε και πέρασε στον τελικό του Πεκίνου

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκλεισε θέση στον τελικό μετά το 2-0 επί του Ζβέρεφ, το οποίο ήρθε με δύο κρίσιμους πόντους.

Σε ένα παιχνίδι που κανείς εκ των Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν έδειχνε πως θα πάει να κάνει break, ο Ρώσος βρήκε δύο ευκαιρίες, μία σε κάθε σετ, για να τις εκμεταλλευτεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να πάρει με αυτούς τους δύο πόντους ουσιαστικά, την πρόκριση στον τελικό του Πεκίνου.

Ο Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-4, 6-3 εκμεταλλευόμενος τις δύο από τις 4 ευκαιρίες που είχε για break σε όλο το ματς (0/4 είχε ο Ζβέρεφ).

Sealed in style @daniilmedwed is into his 8th final of the season after defeating Zverev in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/onVqhLek9K

Στο υπέρ του 5-4, ο Γερμανός του έδωσε την ευκαιρία και ο Μεντβέντεφ με ένα πάρα πολύ δύσκολο πέρασμα στην ευθεία (ο Ζβέρεφ πίστευε ότι το μπαλάκι πάει έξω, αλλά έκανε λάθος και κοιτούσε… απορημένος τον Μεντβέντεφ για το χτύπημα που πέτυχε), του πήρε το πρώτο σετ.

The Daniil Medvedev magic show is happening in China.



Tonight, he’s showing us how to hit passing shot winners from the back of the fence.



You don’t want to miss it.



pic.twitter.com/U0ZfWjZokl