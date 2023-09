Νίκες με ανατροπή για Ζβέρεφ, Ρούμπλεφ και Ντιμιτρόφ

Ημέρα… ανατροπών ήταν η σημερινή για αρκετά τοπ ονοματα στο Πεκίνο.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ γύρισε το ματς με τον Κάμερον Νόρι (4-6, 6-1, 6-4) έχοντας το εντυπωσιακό 87% σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, καθώς και 39 winners με μόλις 5 αβίαστα λάθη!

Finished in style @AndreyRublev97 defeats Norrie 4-6 6-1 6-4 to move through in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/vue7fAQHq3

Ο Ζβέρεφ στις λεπτομέρειες έχασε το πρώτο σετ από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, αλλά κυριάρχησε στα επόμενα δύο (6-7, 6-1, 6-4) και περιμένει τον Φοκίνα στον επόμενο γύρο.

Με ανατροπή ξεπέρασε και ο Ντιμιτρόφ το εμπόδιο του ΜακΝτόναλντ (2-6, 7-6, 6-1) και πάει για ένα ενδιαφέρον ματς με τον Χόλγκερ Ρούνε, που στο μεγάλο ντέρμπι του πρώτου γύρου, νίκησε τον Αλιασίμ με 6-4, 6-4.

Too hot to handle @holgerrune2003 gets back to winning ways in Beijing, as he outlasts Auger-Aliassime 6-4 6-4! #ChinaOpen pic.twitter.com/b5x8qljqvE