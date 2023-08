O Σίνερ πήρε το πρώτο Masters της καριέρας του στο Τορόντο

O Γιάνικ Σίνερ επικράτησε του Αλεξ Ντε Μινόρ στο Τορόντο με 6-4, 6-1 και πήρε τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας του μέχρι τώρα.

Είναι ο πρώτος τίτλος Masters για τον Γιάνικ Σίνερ που είχε δύο αποτυχημένες απόπειρες φέτος και το 2021 στο Μαϊάμι.

Απέναντι στον Αλεξ Ντε Μινόρ, που έπαιζε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα σε τελικό μετά το Λος Κάμπος κόντρα στον Τσιτσιπά, ο Ιταλός ήταν κυρίαρχος.

Στο πρώτο σετ έφτασε δύο φορές σε break (2-0 και 4-2), αλλά είδε τον Αυστραλό να τον ισοφαρίζει ισάριθμες φορές. Ο Σίνερ έσπασε ξανά το σερβίς του και δεν λάθεψε στο δικό του στη συνέχεια, για να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Advantage Jannik



The Italian takes the 1st set of the final 6-4!#NBO23 pic.twitter.com/ZmyW6qRHH0