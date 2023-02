Ο Γιάνικ Σίνερ προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Γιάνικ Σίνερ έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο του Ρότερνταμ.

Ο Ιταλός τενίστας χρειάστηκε τρία σετ για να κερδίσει τον Μπενζαμέν Μπονζί (6-2, 3-6, 6-1), αλλά θα βρεθεί στον δρόμο του Στέφανου σε ματς που θα μπορούσε να είναι και τελικός τουρνουά.

Hard fought @janniksin fights back to defeats Bonzi 6-2 3-6 6-1, setting up a mouthwatering clash with @steftsitsipas!#abnamroopen | @abnamroopen pic.twitter.com/dzSlFNgmiX