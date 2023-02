Ο Εμίλ Ρουσουβουόρι θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ, σε μία όχι και τόσο ευνοϊκή κλήρωση που είχε στο τουρνουά.

Δύσκολο έργο θα έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να υπερασπιστεί τους πόντους που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Ρότερνταμ ως φιναλίστ.

Η κλήρωση του έφερε ματς -παγίδα στον πρώτο γύρο, ενώ μέχρι τα ημιτελικά δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος.

Στον πρώτο γύρο θα παίξει με τον Φινλανδό Εμίλ Ρουσουβουόρι, έναν παίκτη που έχει κάνει εκπλήξεις με αντιπάλους του Τοπ20, ενώ πιθανότερος αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο, θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ με τον οποίο είχε παίξει στα προημιτελικά του Australian Open.

Στον τρίτο γύρο υποψήφιοι αντίπαλοί του είναι οι Βαβρίνκα, Γκασκέ, Καρένιο Μπούστα και στα ημιτελικά ένας εκ των Ρούνε και Ζβέρεφ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό είναι πολύ πιθανή η διασταύρωση του Μεντβέντεφ (παίζει με τον Φοκίνα στον πρώτο γύρο) με τον κάτοχο του τίτλου Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ στα προημιτελικά (υπάρχει και ο Τσόριτς στην ίδια πλευρά), ενώ ο Ρούμπλεφ που έχει δύσκολη πρεμιέρα με τον Ντε Μινόρ, συγκεντρώνει μαζί με τον Χουρκάτζ τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά απέναντί του στα ημιτελικά.

The 2023 #abnamroopen draw is here!



No easy first round matches and some thrilling encounters to get started with come Monday! pic.twitter.com/sfQqnfGMO4