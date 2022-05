Ο Σταν Βαβρίνκα κέρδισε και τον Τζέρε και πάει για το πρώτο του ματς κόντρα στον Τζόκοβιτς μετά από τρία χρόνια.

Ο Σταν Βαβρίνκα είναι εδώ!

Ο Ελβετός πήρε… φόρα στην Μαδρίτη και κέρδισε και τον Λάζλο Τζέρε με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 6-4) και προκρίθηκε στην φάση των «16» όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

37 y/o @stanwawrinka becomes the lowest-ranked player in the Rome third round since No. 411 Corrado Borroni in 1995!#IBI22 pic.twitter.com/1xbpg0a9MM