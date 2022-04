Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα απουσιάσει για 6 με 8 εβδομάδες καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Με πρόβλημα έπαιζε στο Μαϊάμι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε μάλιστα και επέμβαση, αιφνιδιάζοντας τους πάντες και ανακοίνωσε πως θα απουσιάσει από τα court ως και δύο μήνες!

O Ρώσος τενίστας είχε μία μικρή κήλη και αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και σήμερα το ανακοίνωσε μέσω των σόσιαλ.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.