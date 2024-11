Η σύνθεση των δύο ομίλων των AΤP Finals, που ξεκινούν την Κυριακή στο Τορίνο, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής.

Πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο η κλήρωση των δυο ομίλων για τα ATP Finals, που θα φιλοξενηθούν στην ιταλική πόλη από τις 10 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

Ο Γιάνικ Σίνερ, Νο.1 στην κατάταξη του race και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.2) τοποθετήθηκαν επικεφαλείς στους δύο ομίλους.

Το ένα γκρουπ φέρει το όνομα του Ρουμάνου, Ίλιε Ναστάζε, ο πρώτος τενίστας που ανέβηκε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤΡ το 1973, με δυο Grand Slam τίτλους.

Το άλλο γκρουπ είναι αφιερωμένο στον Αυστραλό, Τζον Νιούκομπ, κάτοχο επτά τίτλων στα Grand από το 1967 μέχρι το 1975. Ο Σίνερ απέφυγε τον Κάρλος Αλκαράθ, που βρίσκεται στο άλλο γκρουπ.

«Ίλιε Ναστάζε» Γκρουπ

«Τζον Νιούκομπ» Γκρουπ

Back in Turin 📍



Courtside with World No. 1 @janniksin at #NittoATPFinals pic.twitter.com/aZo7xAmz0D