ATP Finals: Ο Μεντβέντεφ χασμουρήθηκε και έκανε challenge σε δικό του σερβίς (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ… βαριόταν στο αδιάφορο παιχνίδι με τον Σίνερ και έδωσε το δικό του σόου.

Καμία όρεξη για αγώνα δεν είχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κόντρα στον Γιάννικ Σίνερ.

Το ματς ήταν εντελώς αδιάφορο γι’ αυτόν καθώς είχε κατακτήσει ήδη την πρωτιά στον όμιλό του για το ATP Finals. Και έτσι αποφάσισε να το ρίξει λιγάκι στην πλάκα, κάνοντας τα… δικά του.

Αφού κέρδισε με 6-0 το πρώτο σετ, στο δεύτερο ο Σίνερ τον κόντραρε και έφτασε να διεκδικεί το σετ στο tie break. Μόλις πήρε το κρίσιμο game πανηγύρισε μπροστά στο εκστασιασμένο ιταλικό κοινό, με τον Μεντβέντεφ να «απαντά» σε όλο αυτό με ένα χασμουρητό!

Αυτό δεν ήταν και το μόνο με το οποίο απασχόλησε στο ματς ο Ρώσος τενίστας. Από την βαρεμάρα του και θέλοντας να… επισπεύσει (μάταια όπως αποδείχθηκε) την διάρκεια του αγώνα, σέρβιρε μέσα σε 10-12 δευτερόλεπτα, αντί των 25 που συνηθίζεται για ένα σερβίς.

Εκανε όμως κι άλλα. Εκανε τσάλεντζ σε δικό του σερβίς στο τρίτο σετ, το οποίο οι επόπτες είδαν μέσα, αφήνοντας όλο τον κόσμο άφωνο. Στο σερβίς του ο Σίνερ έκανε επιστροφή winner και ο Ρώσος έκανε το τσάλεντζ στο σερβίς του μήπως και δικαιωθεί για να επαναληφθεί ο πόντος καθώς ήταν στην ισοπαλία με το σκορ 1-2 υπέρ του Σίνερ.

Αφού έφαγε το break, το πήρε πίσω και λίγο αργότερα, από τις αποδοκιμασίες, κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού. Ο λόγος ήταν γιατί στο σερβίς του Ιταλού κι ενώ έχανε 40-0, ο Σίνερ διαμαρτυρήθηκε για έναν πόντο του που έκρινε ο διαιτητής πως ήταν άουτ και ο Μεντβέντεφ ζήτησε να μετρηθεί ο πόντος για να… τελειώνουν με το συγκεκριμένο game και να πάνε παρακάτω!

Sportsmanship from Medvedev receives applause from the Turin crowd @DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/IjHspNQQJz