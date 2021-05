Τον 10ο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε στη Μαδρίτη η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα επικράτησε με 6-0, 3-6, 6-4 της Άσλεϊ Μπάρτι στον τελικό του Madrid Open κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά και επίσης για πρώτη φορά στην καριέρα της την Δευτέρα (10/5) θα είναι στο Νο4 κόσμου!

Η 23χρονη πήρε ρεβάνς για την ήττα της πριν από μια εβδομάδα στη Στουτγάρδη από το Νο1 κόσμου, την Άσλεϊ Μπάρτι, και μέσα σε λίγες ημέρες από το Νο7 "σκαρφάλωσε" με την πορεία της στην Μαδρίτη στο Νο4!

Η Σαμπαλένκα θα πάρει 315.000 ευρώ για την επιτυχία της ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι σταμάτησε ένα σερί 9-0 νικών στο 2021 (αλλά και το 16-0 στο χώμα) της Μπάρτι! Αυτός είναι ο 2ος τίτλος της στο 2021 μετά από εκείνον στο Άμπου Ντάμπι.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα με 3 μπρέικ θα επικρατήσει με 6-0! Η Άσλεϊ Μπάρτι πετυχαίνει μπρέικ στο 2ο (1-0) και θα φτάσει στο 2-0. Η Σαμπαλένκα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά με νέο μπρέικ η Μπάρτι πάει στο 3-2.

Τελικά θα κλείσει το σετ με νέο μπρέικ στο 6-3.

Στο 3ο σετ η Σαμπαλένκα θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για το 1-0 και οι δυο τους θα φτάσουν στο 4-4. Η Μπάρτι με διπλό λάθος θα δώσει τριπλό μπρέικ πόιντ στην Σαμπαλένκα και η Λευκορωσίδα θα το εκμεταλλευτεί για το 5-4!

Η Σαμπαλένκα θα κρατήσει το σερβίς της και θα κλείσει το παιχνίδι!

