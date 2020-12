Τα συγχαρητήρια της Σβιάτεκ στον Λεβαντόφσκι (pic)

Καλή χρονιά τους Πολωνούς το 2020 όσο αφορά τον τομέα του αθλητισμού.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατέκτησε τον Αύγουστο με την Μπάγερν Μονάχου το Champions League και εν συνεχεία τον Οκτώβριο η 19χρονη τενίστρια Ίγκα Σβιάτεκ κέρδισε το Roland Garros.

Τότε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χώρας είχε συγχαρεί τη νεαρή τενίστρια και έφτασε η ώρα και της Σβιάτεκ για να του δώσει συγχαρητήρια για το βραβείο "The Best FIFA Men's Player" το οποίο του απονεμήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Η Σβιάτεκ όπως γράφει έστω και λίγο καθυστερημένα του δίνει συγχαρητήρια για το εκπληκτικό επίτευγμα και τονίζει ότι είναι εντυπωσιασμένη που επιδιώκει συνεχώς το άριστο!

Little bit late but sincere...

Congrats @lewy_official on your amazing achievement. I'm constantly impressed by your pursuit of excellence.

Serdeczne gratulacje @lewy_official Jestem pod nieustającym wrażeniem tego, jak dążysz do doskonałości w sporcie. #FIFAFootballAwards

— Iga Świątek (@iga_swiatek) December 18, 2020