Κύργιος: «Ο Μπέκερ είναι πιο ηλίθιος απ΄ότι νόμιζα» (pics)

Ο Νικ Κύργιος για άλλη μια φορά στη μετά covid-19 εποχή "επιτέθηκε" στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον κατηγόρησε πως δεν τηρεί τους κανόνες και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και των άλλων με την συμπεριφορά του.

Ο Γερμανός τενίστας αν και μετά από το "φιάσκο" στο Adria Tour στο Ζαντάρ είχε μπει σε καραντίνα 14 ημερών στο Μόντε Κάρλο αλλά εντοπίστηκε να χορεύει και να τα ... σπάει σε μπιτς μπαρ!

Ο Κύργιος τα έβαλε με τον Σάσα και ο συμπατριώτης του Μπόρις Μπέκερ τον υπερασπίστηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ... πόλεμος.

«Δεν μου αρέσουν οι αρουραίοι (ρουφιάνοι). Όποιος κάνει κριτική σε συναθλητή του δεν είναι φίλος μου! Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και θεωρήστε ότι είστε καλύτεροι από εμάς», έγραψε ο Μπέκερ στο twitter και έβαλε tag στον Κύργιο οποίος με την σειρά του απάντησε: «Αν κάποιος φερθεί τόσο ηλίθια όσο ο Ζβέρεφ και κάνει αυτό που έκανε, εγώ θα τον κριτικάρω. Ο Μπέκερ είναι πιο ηλίθιος από ό,τι νόμιζα. Μπορεί να ξέρει να κάνει βολέ, όμως δεν είναι και ο εξυπνότερος εκτός γηπέδου».

Ο παλαίμαχος τενίστας θέλησε να υποβαθμίσει την κόντρα ζητώντας από τον Νικ να μάθει πως είναι τα πράγματα στην Αυστραλία και τόνισε πως θα ήταν ωραίο να κερδίσει ένα Grand Slam αλλά εκείνος έγραψε: «Μην το παίζεις φίλος μου τώρα που σε έβαλα στη θέση σου».

We all live in the pandemic called #Covid_19 ! It’s terrible and it killed to many lives...we should protect our families/loved ones and follow the guidelines but still don’t like #rats @NickKyrgios @farfetch — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

Your funny guy ....how is it down under? Respect all the guidelines? https://t.co/tZ67V5Qu3m — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020