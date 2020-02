Μεντβέντεφ - Σιμόν 0-2: Εκτός ημιτελικού ο ... κακός Ρώσος (vids)

Για 3η φορά σε ισάριθμα παιχνίδια ο Ζιλ Σιμόν κερδίζει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (No5) και είναι στα ημιτελικά του Open 13 της Μασσαλίας.

Ο 35χρόνος Γάλλος έπαιξε έξυπνα απέναντι στον κακό Ρώσο και επικράτησε 6-4, 6-0.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (18:00) θ' αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα του Γερασίμοφ με τον Αλιασίμ.

Ο Γάλλος που έχει κερδίσει τον τίτλο στη Μασσαλία το 2007 και το 2015 "ανάγκασε" τον Ρώσο να σπάσει και τη ρακέτα του και να παρατήσει νωρίς το παιχνίδι.

Ο αγώνας

Ο Μεντβέντεφ ανοίγει το 1ο σετ με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1.

Ο Γάλλος με μπρέικ ισοφαρίζει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-5 για να κερδίσει με μπρέικ το σετ με 4-6!

Στο 2ο ο Ρώσος δέχεται μπρέικ νωρίς (0-2), σπάει τη ρακέτα του, και με νέο μπρέικ ο Γάλλος θα φτάσει στο 0-4 και στο 0-5! Με το 3ο μπρέικ θα επικρατήσει με 6-0!

INCROYABLE @GillesSimon84 pulls off a vintage performance to stun top seed Medvedev 6-4 6-0 in just over an hour.#O13Provence pic.twitter.com/Agt3sgxR5S

— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2020