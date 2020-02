Rotterdam Open: Back to back πρωταθλητής ο Μονφίνς (vids)

Μετά από το Μονπελιέ ο Γκαέλ Μονφίς κερδίζει τίτλο για 2η σερί εβδομάδα αυτή την φορά στο Ρότερνταμ.

Ο Γάλλος (Νο9) επικράτησε σε 1.26' με 6-2, 6-4 του Φέλιξ Αλιασίμ στον τελικό στην πόλη της Ολλανδίας και παραμένει στην κορυφή αφού είχε κερδίσει τον τίτλο και το 2019.

Αυτός είναι ο 10ος τίτλος καριέρας του σε 31 τελικούς και ο 2ος στο 2020.

Είναι η πρώτη φορά μάλιστα στην καριέρα του που θα κερδίσει περισσότερους από έναν τίτλους σε μια σεζόν!

Από την άλλη ο 19χρόνος Καναδός ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι έχασε και στον 4ο τελικό (0/4) της καριέρας του.

O Μονφίς είναι ο 2ος τενίστας στο 2020 που φτάνει τους 2 τίτλους μετά από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Αλιασίμ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Μονφίς θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-2.

Στο 7ο ο Μονφίς έχει ξανά 3 μπρέικ πόιντ. Ο Καναδός θα σβήσει τα 2 αλλά το λάθος του στο 3ο θα δώσει το γκέιμ στον Γάλλο που θα φτάσει στο 5-2 και θα επικρατήσει με 6-2.

Στο 2ο σετ ο Μονφίς αρχίζει με μπρέικ (1-0), θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-1!

Ο Γάλλος θα πετύχει νέο μπρέικ στο 5ο (4-1) αλλά o Καναδός θα μειώσει σε 5-2. O Μονφίς θα σερβίρει για το παιχνίδι στο 8ο γκέιμ. Θα έχει 4 ματς πόιντ αλλά θα τα σβήσει ο Αλιασίμ!

Ο Καναδός με μπρέικ μειώνει σε 5-3 και από το 5-1 θα φτάσει στο 5-4! Ο Γάλλος όμως θα εκμεταλλευτεί άλλο ένα ματς πόιντ και θα επικρατήσει με 6-4.

BACK TO BACK @Gael_Monfils is the 2020 @abnamrowtt champion, defeating Auger-Aliassime 6-2 6-4 in the final. pic.twitter.com/TysZNtau3d

— ATP Tour (@atptour) February 16, 2020