Φέντερερ: «Στον αέρα το US Open» (pics&vids)

Τα νέα του παπούτσια, τα "The Roger" από την εταιρεία ΟΝ παρουσίασε ζωντανά στη Ζυρίχη ο Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος και είχε την ευκαιρία ν' απαντήσει σε ερωτήσεις θαυμαστών του και ν' αποκαλύψει πολλά ωραία πράγματα.

Ο Ελβετός που έχει στην κατοχή του 20 τίτλους Grand Slam θα επιστρέψει στη δράση το 2021 στο Australian Open αφού υποβλήθηκε σε δυο επιτυχημένες επεμβάσεις μέσα στο 2020 και θα ήθελε το 2020 να παίξει στο αγαπημένο του Wimbledon αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ο Φέντερερ "αποκάλυψε" μετά από ερώτηση πως το US Open στο οποίο δεν θα συμμετάσχει είναι στον... αέρα αφού η άνοδος των κρουσμάτων του covid-19 στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη.

«Μόλις χθες επικοινώνησα με τους διοργανωτές του US Open. Μου είπαν πως θα αποφασίσουν από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου τι θα συμβεί. Είναι αβέβαιες εποχές για το τένις. Τα ταξίδια και η καραντίνα είναι μεγάλα προβλήματα», είπε για το θέμα ο "Βασιλιάς".

Εν συνεχεία ρωτήθηκε για τους αγαπημένους του παίκτες σε όλα τα σπορ και είπε για τον Τζόρνταν: «Ο Μάικλ ήταν κάτι περισσότερο από ήρωας για μένα, περισσότερο απ' όσο υπήρξαν οι Μπέκερ και Έντμπεργκ. Ήταν ένας από τα είδωλα που θαύμαζα. Και ναι, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που τον συνάντησα. Ο Τζόρνταν ήταν διαφορετικός επειδή ήταν πάντα απλός, χαλαρός και ήρεμος. Μου άρεσε αυτό».

Από τους εν ενεργεία σημείωσε ότι του αρέσει ο ΛέΜπρον ενώ υποκλίθηκε και στον Ζιντάν.

Did you hear the news? What’s everyone thinking? #TheRoger @on_running pic.twitter.com/jwIQ6CE62V

— Roger Federer (@rogerfederer) July 6, 2020