Για 19η φορά σε 20 συμμετοχές η Σερένα Ουίλιαμς συνεχίζει στους "32" του Australian Open .

Η 39χρονη Αμερικανίδα με τους 23 τίτλους Grand Slam ανάμεσα στους οποίους και τους 7 στο Australian Open μέσα σε 1.09' επικράτησε με 6-3, 6-0 της Σέρβας Νίνα Στογιάνοβιτς στον 2ο γύρο και την Παρασκευή στον 3ο θα παίξει με την Ρωσίδα Αναστασία Ποτάποβα.

Η μοναδική φορά που η Σερένα δεν έφτασε στον 3ο γύρο ήταν στο μακρινό 1998 στην 1η συμμετοχή της στο τουρνουά.

Από την άλλη η 40χρονη αδελφή της Βένους Ουίλιαμς αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από την Ιταλίδα Σάρα Ερνάνι με 6-1, 6-0.

All heart @Venuseswilliams left it all on the court #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/22G6ZJZUYf

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021