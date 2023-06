Οι δύο σταρ του τένις, Τσιτσιπάς και Μπαντόσα, παραμένουν αχώριστοι και στη Μαγιόρκα.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, έφτασε στη Μαγιόρκα και ετοιμάζεται για το τουρνουά της Μαγιόρκα και τη διατήρηση του τίτλου του.

Εκεί, έφτασε μαζί με τη σύντροφό του και πρωταθλήτρια του τένις, Πάουλα Μπαντόσα, αφού κάνουν μαζί προετοιμασία για το Wimbledon. Όπως ήταν λογικό, μόλις οι φαν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους έσπευσαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους αστέρες του τένις.

He’s in Mallorca! 💚



🇬🇷 @steftsitsipas, our defending champion, is now at the Mallorca Country Club preparing for his opener at the 2023 #MallorcaChampionships @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/32YgBTFhZe