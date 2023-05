O Αλκαράθ συνάντησε τον Μέσι και… τρελάθηκε (vid)

Η χειραψία του με τον Λιονέλ Μέσι, ήταν αυτό που έμεινε περισσότερο στον Κάρλος Αλκαράθ κατά τα βραβεία Laureus.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα προχθές στα βραβεία Laureus.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τεράστιους αθλητές από τα άλλα αθλήματα και μεταξύ αυτόν με τον νικητή του τίτλου του κορυφαίου αθλητή της περασμένης χρονιάς. Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι που πήρε το εν λόγω βραβείο και στο κόκκινο χαλί, ο Αλκαράθ τον είδε για πρώτη φορά από κοντά.

Μάλιστα, ο Μέσι ήταν αυτός που έσπευσε στο πλευρό του να του δώσει το χέρι χαμογελαστός, με τον Καρλίτος ιπποτικά στη συνέχεια να χαιρετά και την σύζυγο του Αργεντινού.

«Είναι τρελό! Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ στο παρελθόν. Είναι τρελό να τον έχω λίγα μέτρα μακριά μου, είναι τρελό, ειλικρινά», έλεγε και ξαναέλεγε ο Αλκαράθ μέσα στον ενθουσιασμό του.

When Carlos met Leo Can’t get enough of this moment!@LaureusSport | #Laureus23 | #OnlyAtLaureus | @carlosalcaraz pic.twitter.com/XLyutV0gmw