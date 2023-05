Laureus Awards: Μόνο ο Μέσι θα μπορούσε να κερδίσει τον Φερστάπεν

Ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής της F1 δεν κατάφερε να κερδίσει τον «μάγο» της μπάλας για τον τίτλο του «Αθλητή της Χρονιάς».

Έπειτα από την εκπληκτική του σεζόν το 2022, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν υποψήφιος για τον τίτλο του «Αθλητή της Χρονιάς» στα Laureus Worlds Sports Awards. Ο Ολλανδός ήταν υποψήφιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας πάρει το βραβείο για τα επιτεύγματά του το 2021, όταν και κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στη Formula 1.

Όμως αυτή τη φορά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς «Αθλητής της Χρονιάς» αναρριχήθηκε ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι. Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε μία ονειρική χρονιά το 2022, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

History maker! Lionel Messi is the first ever athlete to win the Laureus World Sportsman of the Year and Laureus World Team of the Year Awards in the same year.#Laureus23 pic.twitter.com/WJeaBghAMA