Ο Κύργιος απάντησε στον Τσιτσιπά: «Πήρε ένα καλό μάθημα από μένα»

Ο Νικ Κύργιος έμαθε μέσω twitter την ατάκα του Τσιτσιπά γι΄ αυτόν στη συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1 και απάντησε.

Πριν λίγα 24ωρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς ακούστηκε να λέει στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, πως η σχέση του με τον Νικ Κύργιο χάλασε εξαιτίας του Αυστραλού.

«Τα χάλασε μόνος του. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ προσπαθούσα να παίξω τένις και είχα κάποιον από την άλλη πλευρά του γηπέδου που ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα και φυσικά έκανε τα καραγκοζιλίκια του. Είναι πως θα ξυπνήσει το πρωί» είχε πει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη.

Το απόσπασμα αυτό ανάρτησε Ιταλός δημοσιογράφος στο διαδίκτυο και ο Κύργιος αφού το είδε, δεν μπόρεσε να… αντισταθεί και απάντησε, λέγοντας πως εκείνη την ημέρα, στο παιχνίδι για το Wimbledon όπου έγινε ότι έγινε, έδωσε ένα καλό μάθημα στον Τσιτσιπά.

«Ναι καλά. Σε αυτό το ματς ο Στέφανος χτύπησε κάποιον από το πλήθος. Πέταξε επίσης μια μπάλα έξω από το γήπεδο και πήρε ένα ακόμη μάθημα από εμένα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο» απάντησε ο Κύργιος.

Right….. this the match he hit someone in the crowd….. belted another ball out of the stadium and got taught a lesson in front of another full stadium….. https://t.co/NU5Hs6Al0S