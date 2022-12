Πέντε απίθανης ομορφιάς πόντοι που παίχθηκαν το 2022, με πρωταγωνιστές τους Αλκαράθ, Οζέρ-Αλιασίμ και Σβιόντεκ.

Τα αφιερώματα, οι ανασκοπήσεις, τα βίντεο με κορυφαίες στιγμές από διάφορα σπορ δίνουν και παίρνουν αυτές τις ημέρες.

Το τένις έχει την τιμητική του, δείτε πέντε τρελούς πόντους που παίχθηκαν μέσα στο 2022, με πρωταγωνιστές από το 5 στο 1, την Ανζελίκ Κέρμπερ, τον Χουμπέρτ Χουρκάζ, την Ίγκα Σβιόντεκ, τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

The 2022 season was full of 𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘 shots...



Here were our top pic.twitter.com/M953l1Prxz