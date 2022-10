Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Μπόρνα Τσόριτς στα προημιτελικά του Όπεν της Βιέννης, όπου επίσης προκρίθηκαν οι Μεντβέντεφ και Ντιμιτρόφ.

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ χρειάστηκε δύο ώρες και 18 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Φινλανδού, Εμίλ Ρουουσουβουόρι με 7-5, 4-6, 6-3 και να προκριθεί στα προημιτελικά του 500αριού Όπεν της Βιέννης.

Ο 25χρονος Πολωνός, έχοντας 21 άσους και 41 winners επιβλήθηκε του Ρουουσουβουόρι και περιμένει στον προημιτελικό της Παρασκευής (28/10) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Μπόρνα Τσόριτς.

Εύκολο έργο είχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.1 στο ταμπλό, απέναντι στον Ντομινικ Τιμ, επικρατώντας με 6-3, 6-3 και στην οκτάδα περιμένει έναν εκ των Τσερούντολο ή Σίνερ.

No miss mode Medvedev Top seed @DaniilMedwed wraps up the opener 6-3 home hero Thiem @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/AFCPA4LSdr

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, επικρατώντας του Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-4 για τη δική του πρόκριση στην οκτάδα και τη διασταύρωση με τον Μάρκος Τζιρόν. Για τον 31χρονο Ντιμιτρόφ ήταν η 30ή νίκη απέναντι σε παίκτη του Top 10.

Dimitrov is now 30-71 (!) vs. top 10 players in his career.



2-4 in 2022. https://t.co/PFiqzadwN8