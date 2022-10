Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγάζει αυτή την εβδομάδα προς πώληση τα πρώτα δύο κρασιά που φέρνουν το όνομά του.

Τζόκοβιτς Syrah 2020 και Τζόκοβιτς Chardonnay 2020, είναι έτοιμα να μπουν στα ράφια των καταστημάτων στο τέλος του μήνα!

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία που τα δημιουργεί, τα δύο κρασιά που φέρουν το όνομα του σπουδαίου Σέρβου τενίστα, θα είναι τις επόμενες ημέρες διαθέσιμα για το κοινό, τόσο σε καταστήματα, όσο και σε εστιατόρια στη Σερβία.

Ο Τζόκοβιτς είχε ακουστεί ότι ετοίμαζε αμπελώνες σε έκταση πέντε εκταρίων στην περιοχή Σουμαντίγια, από το 2016. Θα είναι η πρώτη φορά που κρασιά από τους αμπελώνες θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, αλλά προς το παρόν μόνο εντός Σερβίας.

Υπολογίζεται ότι για αρχή θα βγουν 8.500 μπουκάλια και το νούμερο θα διπλασιαστεί το 2023. Συνολικά θα βγουν προς πώληση 60.000 λίτρα και οι παραγωγοί φιλοδοξούν αυτό το νούμερο να πολλαπλασιαστεί.

Djokovic Wine will be on sale soon!!

Announced prices are around 3.600 to 4.200 dinars.



More info in the link : https://t.co/IjwQXiBtcO pic.twitter.com/NjTsGF6oto