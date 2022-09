Ο Ρότζερ Φέντερερ για τελευταία φορά στην καριέρα του στο επαγγελματικό τένις μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει τη ρακέτα του στην O2 Arena του Λονδίνου.

Ήταν η μεγάλη τελευταία στιγμή για τον Ρότζερ Φέντερερ. Στην O2 Arena του Λονδίνου ο Ελβετός έδωσε τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του στο πλαίσιο του Laver Cup, μέσα σε έντονο συγκυνησιακό κλίμα.

Ήταν η τελευταία φορά για τον 41χρονο σταρ να προετοιμαστεί για μια τελευταία παράσταση.

Η τελευταία φορά που έπρεπε να φτιάξει τη ρακέτα του για να δώσει αγώνα στο επαγγελματικό τένις.

Πόσα αλήθεια συναισθήματα και θύμησες να περνούσαν από το μυαλό του, όταν περνούσε την ταινία στη ρακέτα του, καθισμένος σε μια γωνιά στην O2 Arena, πριν μαζί με το φίλο του Ράφαελ Ναδάλ παίξουν μαζί στο διπλό.

this is the most depressing clip ive ever seen. taping his racket for one last time… pic.twitter.com/auNfVOHe1x