Ο Ρότζερ Φέντερερ θυμήθηκε τις στιγμές που ήταν ball boy πριν ξεκινήσει την λαμπρή του καριέρα.

Σε ένα βίντεο περίπου δύο λεπτών, το Tennis TV θύμησε στον Ρότζερ Φέντερερ την περίοδο που ήταν ακόμη ball boy σε τουρνουά της Ελβετίας.

Το βίντεο, το οποίο σχολιάζει ο Φέντερερ το 2019, ήρθε ξανά στην επιφάνεια χθες με αφορμή την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Παρακολουθώντας εκείνες τις στιγμές, ο Ελβετός αναπόλησε τις στιγμές και τόνισε ότι στην καρδιά του θα παραμείνει πάντα αυτό το ball boy…

«Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Το έκανα για δυο χρόνια. Ήταν ο Μάικλ Στιτς, που είναι διευθυντής στο τουρνουά του Αμβούργου τώρα. Είναι μια υπέροχη ανάμνηση για μένα, μου άρεσε που ήμουν ball boy εδώ, ήμουν σε θέση να δω τους καλύτερους παίκτες του κόσμου από κοντά και να δω πως προετοιμάζονται, πως ιδρώνουν, πως διαχειρίζονται την πίεση, ήταν καλές στιγμές για μένα. Ακόμα έχω το μετάλλιο, είναι ένα αναμνηστικό ζωής και ακόμα μου το δίνουν μέχρι σήμερα. Στο τέλος του τουρνουά, αφού τρώμε πίτσα όλοι μαζί, το τουρνουά μου δίνει και ένα μετάλλιο. Υποθέτω αυτό σημαίνει πως κατά κάποιο τρόπο παραμένω και γω ένα ball boy. Φυσικά στην καρδιά μου πάντα θα είμαι ένα ball boy» είχε πει τότε ο Φέντερερ.

