Το εμπόδιο του Μάρκος Ζιρόν ξεπεράστηκε εύκολα από τον Νικ Κύργιο που χρειάστηκε μόλις 1 ώρα για να πάρει την πρόκριση.

Πειστική εμφάνιση για τον Νικ Κύργιο, στο πρώτο του παιχνίδι στο απλό, μετά τον τελικό του Wimbledon.

Ο Αυστραλός, με 12 άσους, ξεμπέρδεψε μέσα σε 60 λεπτά με τον Μάρκος Γκιρόν (6-3, 6-2) και περιμένει τον Τόμι Πολ στον επόμενο γύρο. Το highlight του αγώνα ήταν στο match point για τον Κύργιο που… ρώτησε μία θεατή στις κερκίδες σε ποια πλευρά θέλει να σερβίρει.

On-court coaching is indeed allowed now @NickKyrgios | #CitiOpen pic.twitter.com/1oyk5xQvAF