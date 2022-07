Τα 9+1 καλύτερα... χειρότερα tweets του Στέφανου Τσιτσιπά!

Από τα φρούτα για τους άστεγους μέχρι την μαστίχα, τα Χάροντς και το Μαλιμπού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει γράψει πολλά... viral στο Twitter. Πάμε να δούμε τις 9+1 καλύτερες χειρότερες στιγμές του.

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στα social media και ειδικά στο Twitter έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές αντιδράσεις και όχι αδικαιολόγητα.

Ο Τσιτσιπάς, είναι η αλήθεια, έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τένις, έχει βάλει το άθλημα για τα καλά στη ζωή μας και μας έχει χαρίσει πολλές στιγμές χαράς! Ωστόσο, όταν το παιχνίδι μεταφέρεται στα Social Media, ο Έλληνας τενίστας δείχνει να μπαίνει σε έναν δικό του κόσμο, με τα «χτυπήματά» του να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.

Πάμε να δούμε λοιπόν εννιά συν μία φορές που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε... smash από το πληκτρολόγιό του.

Στέφανος Τσιτσιπάς twitter: Το Top 10!

9. Αρέσω! Πειράζει;

Just another day of not being rich and hot. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 18, 2022

Μτφ. «Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και όμορφος»

Ένα αρκετά αυτοαναφορικό tweet που σίγουρα έχει δόση χιούμορ, όμως δείχνει να αναζητά την αυτοεπιβεβαίωση!

8. Ίλον, σ’ αγαπώ!

Replace your car with a @Tesla — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 10, 2021

Μτφ. «Ποια είναι η λύση σου για την κλιματική κρίση;» - «Αντικατέστησε το αμάξι σου με ένα Τέσλα»

Αφήνουμε στην άκρη το ότι αν αντικαταστήσουμε όλοι μας τα αμάξια μας με ηλεκτρικά, δεν υπάρχει το απαιτούμενο ηλεκτρικό δίκτυο για να αντέξει την χρήση, απλά να υπογραμμίσουμε ότι ένα Τέσλα κοστίζει -στην φθηνότερη επιλογή- γύρω στις 45.000 ευρώ.

7. Φιλόσοφος Στέφανος

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 28, 2022

Μτφ. «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου»

Ένα τσιτάτο έμπνευσης (έχει γράψει πάααρα πολλά τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα άκακα) που είναι κάπως δύσκολο να ακούς από έναν άνθρωπο με πολλά εκατομμύρια στον λογαριασμό.

6. Διαφήμιση εκτός χρόνου

Mastiha is the hidden gem of Mediterranean culture — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 4, 2021

Μτφ. «Η μαστίχα είναι το κρυμμένο διαμάντι της Μεσογειακής κουλτούρας»

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, κανένας δεν θα είχε πρόβλημα με το συγκεκριμένο tweet. Ίσα ίσα που κάνει και διαφήμιση σε παγκόσμιο επίπεδο για ένα ελληνικό προϊόν. Το πρόβλημα είναι το πότε ανέβηκε και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έκαιγαν την Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι. Πέρα από το οικονομικό και το timing του Στέφανου είναι αρκετά κακό, όπως θα δούμε ξανά παρακάτω.

5. Φέρτε ένα Χάροντς, βρε παιδιά!

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 3, 2020

Μτφ. «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα Χάροντς στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα»

Ότι λείπει ένα Χάροντς από την Ελλάδα, λείπει. Ισχύει. Εντάξει, λείπουν και κάποια ακόμη πράγματα, που θα έλεγε κάποιος πως είναι πιο σημαντικά, αλλά ο καθένας έχει τις προτεραιότητές του. Επίσης, μια σημαντική διαφορά είναι το αν ζεις στην Ελλάδα ή την επισκέπτεσαι μόνο για διακοπές.

4. Το timing που λέγαμε…

Malibu is a magical place — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) March 1, 2022

Μτφ. «Το Μαλιμπού είναι ένα μαγικό μέρος»

Πολύ πιθανό να είναι. Δεν έχουμε πάει για να έχουμε άποψη. Άλλο ένα θεωρητικά άκακο tweet, αν δεν προσέξεις την ημερομηνία που ανέβηκε, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έναρξη ενός πολέμου που απασχολεί ακόμα και σήμερα όλον τον πλανήτη.

3. Δεν βγαίνω για το νοίκι

I never realised how short an actual month is until I started paying rent. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 15, 2022

Μτφ. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο διαρκεί ένας μήνας, μέχρι να ξεκινήσω να πληρώνω νοίκι»

Να του δώσουμε έναν πόντο, γιατί δεν ξέρουμε πόσο πληρώνει. Κάτι μας λέει βέβαια, ότι δεν είναι το 40% ή το 50% του μισθού του. Τουλάχιστον, ο Τσιτσιπάς αντιλήφθηκε κάτι με το οποίο παλεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.

2. Φρούτα, η λύση για τους… άστεγους

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 25, 2022

Μτφ. «Οι πόλεις και οι δήμοι θα έπρεπε να φυτεύουν δέντρα με φρούτα για να βοηθήσουν να τρέφονται οι άστεγοι στους δρόμους»

Μέχρι τώρα, όσα tweets έχουμε δει, έχουν κάπως την πλάκα τους. Είναι λίγο σε μια φάση «ο Στέφανος ανακαλύπτει τον κόσμο». Το συγκεκριμένο δεν έχει καθόλου πλάκα. Και δεν ξέρουμε τι είναι χειρότερο, αν το εννοεί ή αν κάνει χιούμορ. Ό,τι κι αν είναι, δεν κάνεις πλάκα με τόσο σοβαρά θέματα.

1. Λίγος σεξισμός την ημέρα

Είναι το μοναδικό από τα tweets της λίστας που έχει σβήσει. Φαίνεται ότι κατάλαβε το λάθος του. Ας ελπίσουμε, ότι στόχος του ήταν να κάνει πλάκα. Μόνο, που δεν είναι αστείο. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι.

+1. Δάσκαλε που δίδασκες...

Everybody got an opinion about things they know nothing about. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2021

Μτφ. «Όλοι έχουν μια άποψη για πράγματα για τα οποία δεν ξέρουν τίποτα»

Oh, the irony!

Μτφ. Ω, η ειρωνία...

Υ.Γ.: Πέρα απ’ την πλάκα, καλή επιτυχία Στέφανε στο US Open! Πάμε για το πρώτο Grand Slam!